Manovra taglio cuneo a 40mila euro | 13 milioni di lavoratori in più Benefit esentasse di 5mila euro per lavoratori trasferiti L' annuncio di Giorgetti

Manovra, taglio cuneo a 40mila euro: 1,3 milioni di lavoratori in più. Benefit esentasse di 5mila euro per lavoratori trasferiti. L'annuncio di Giorgetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Rispetto al taglio del cuneo, «l?anno scorso la misura fino ai 35mila euro dava una dote mediamente di cento euro e l?abbiamo fatto per 13 milioni di lavoratori e lavoratici

Giorgetti - 5.000 euro a lavoratori che si trasferiscono - Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, partecipando a Genova, con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a un evento sui due anni di governo nazionale e i risultati della Lega. . "Una misura nuova introdotta che voglio in qualche modo annunciare è il benefit fiscale fino a cinquemila euro per rimborsare le spese dei lavoratori che le ... (Quotidiano.net)

Manovra - taglio cuneo a 40mila euro : 1 - 3 milioni di lavoratori in più. Benefit esentasse di 5mila euro per lavoratori trasferiti. L'annuncio di Giorgetti - Rispetto al taglio del cuneo, «l?anno scorso la misura fino ai 35mila euro dava una dote mediamente di cento euro e l?abbiamo fatto per 13 milioni di lavoratori e lavoratici... (Ilmessaggero.it)