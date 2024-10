LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: iniziato il match (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente Lorenzo Sonego al servizio 18:04 Musetti che ha perso solo un derby in stagione, contro Passaro a Torino. Per il resto, ha sempre avuto la meglio dei connazionali nel 2024. Giocatori in campo! 17:57 Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. 17:50 Chiude Monfils! A breve in campo Lorenzo Sonego e l’ominimo Musetti. 17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi Musetti-Sonego. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il derby! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: iniziato il match Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente Lorenzoal servizio 18:04che ha perso solo un derby in stagione, contro Passaro a Torino. Per il resto, ha sempre avuto la meglio dei connazionali nel. Giocatori in campo! 17:57 Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. 17:50 Chiude Monfils! A breve in campo Lorenzoe l’ominimo. 17:10 al tie-break dopo una dura lotta anche i francesi Halys e Monfils. Poi. 16:08 Chiude Giron! Adesso Monfils-Halys poi il derby! 15:22 Amici di OA Sport, purtroppo Michelsen e Giron stanno dando vita a un primo parziale fiume. Siamo adesso giunti al tie-break del primo set, e si gioca da 80 miniuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : giocatori in campo! - Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. 00, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils, vi aspettiamo! . (Oasport.it)

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : tra poco azzurri in campo! - Si gioca come 4° match dalle 12. Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un derby, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino. Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l’azzurro c’è l’obiettivo di chiudere l’annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. (Oasport.it)

Musetti-Sonego oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 - Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-SONEGO PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Musetti e Sonego scenderanno in campo oggi (martedì 22 ottobre). In alternativa, anche Sportface. (Sportface.it)