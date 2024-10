LIVE – Magnin in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter (Di martedì 22 ottobre 2024) Magnin protagonista della conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.15. Simone Inzaghi, accompagnato da un giocatore, parlerà invece nel pomeriggio. Alle 17.20. conferenza Magnin E GIOCATORE – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 12.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Joel Magnin. Il tecnico presenterà Young Boys-Inter, partita in programma domani alle 21.00 al Wankdorf Stadion di Berna, valida per la terza giornata della nuova super Champions League. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE – Magnin in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter) © Inter-News. Inter-news.it - LIVE – Magnin in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)protagonista delladidi. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12.15. Simone Inzaghi, accompagnato da un giocatore, parlerà invece nel pomeriggio. Alle 17.20.E GIOCATORE – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 12.00 Un quarto d’ora all’inizio delladi Joel. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 21.00 al Wankdorf Stadion di Berna, valida per la terza giornata della nuova super Champions League.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (indi) ©-News.

