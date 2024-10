Spazionapoli.it - Juve, Giuntoli lancia la bomba di mercato in diretta: Napoli interessato?

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’annuncio didel Football Director dellantus Cristianopotrebbe coinvolgere anche il: accadrà nella sessione di gennaio. Ilsi gode il primato in classifica grazie alla vittoria di Empoli, di vitale importanza. A regalare i tre punti ai partenopei è stato il penalty vincente di Khvicha Kvaratskhelia, glaciale dagli undici metri. L’attaccante georgiano è al centro di dinamiche dipoco tranquille, con la questione rinnovo che è ancora tutta da scoprire. In attesa della sessione didi gennaio, intanto, l’annuncio di Cristiano– Football Director dellantus – in presapotrebbe coinvolgere, seppur inmente, anche il club napoletano: possibile sfida nel reparto arretrato. Calcio, possibile sfida trantus per la difesa: l’annuncio diIn casasi torna a parlare di calcio