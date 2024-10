Gaeta.it - Interventi di riqualificazione su viale Trastevere: in partenza i lavori per la sicurezza stradale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Martedì 23 ottobre,a Roma vedrà l'avvio di un'importante opera difinalizzata a migliorare la. Lo sviluppo dei, che si concentrerà sulla tratta compresa tra piazza Ippolito Nievo e piazza Gioacchino Belli, avrà luogo durante le ore notturne, dalle 22 alle 5 del mattino successivo, e si protrarrà per un mese. Il Campidoglio ha reso nota la programmazione, specificando che le chiusure notturne non saranno attive il venerdì e il sabato, per riprendere regolarmente la domenica notte. Dettagli dell'intervento e modifiche alla viabilità L'intervento prevede un rifacimento profondo della piattaforma, accompagnato dalla pulizia delle caditoie e dei tombini. Al termine dei, sarà effettuato il ripristino della segnaletica orizzontale.