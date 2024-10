Impianti sportivi a Chieti, l’assessore Pantalone in risposta a Riccardo: “Dichiarazioni e critiche fuori dalla realtà” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Non c’è degrado nei nostri Impianti sportivi, ma forse se ne rinviene nelle Dichiarazioni del consigliere Riccardo, che si ostina a descrivere una condizione che nella realtà non esiste. Dichiarazioni, ripetute a mezzo stampa, che dimostrano solo un certo senso di frustrazione, non potendo Chietitoday.it - Impianti sportivi a Chieti, l’assessore Pantalone in risposta a Riccardo: “Dichiarazioni e critiche fuori dalla realtà” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Non c’è degrado nei nostri, ma forse se ne rinviene nelledel consigliere, che si ostina a descrivere una condizione che nellanon esiste., ripetute a mezzo stampa, che dimostrano solo un certo senso di frustrazione, non potendo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oltre 6 milioni di api morte in Sardegna a causa delle isole di calore generate dagli impianti fotovoltaici - In Sardegna, 6 milioni di api sono morte per l'isola di calore generata dagli impianti fotovoltaici che ha rovinato l'habitat naturale ... (greenme.it)

Fatture false per quasi 18 milioni di euro, un arresto nel Tigullio - A finire in carcere sono stati Yuri Fergemberger, 41enne residente a Rapallo, e Paolo Spadoni, 54enne spezzino, entrambi attivi nella gestione di fatto di diverse società e considerati i principali pr ... (genovatoday.it)

BOTTA E RISPOSTA SU IMPIANTI SPORTIVI A CHIETI: PANTALONE A RICCARDO, “NON ESISTE DEGRADO” - CHIETI – “Non c’è degrado nei nostri impianti sportivi di Chieti, ma, forse se ne rinviene nelle dichiarazioni del consigliere Riccardo, che si ostina a descrivere una condizione che nella realtà non ... (abruzzoweb.it)