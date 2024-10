Il vino made in Umbria sbarca a Chicago ed è un successo: 28 cantine e assaggiatori selezionati. Ecco i risultati (Di martedì 22 ottobre 2024) E'stata un successo la prima manifestazione Vinitaly USA a Chicago con la partecipazione della Regione Umbria che, attraverso uno spazio espositivo realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, ha promosso le eccellenze vitivinicole umbre e i territori grazie anche alla Perugiatoday.it - Il vino made in Umbria sbarca a Chicago ed è un successo: 28 cantine e assaggiatori selezionati. Ecco i risultati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E'stata unla prima manifestazione Vinitaly USA acon la partecipazione della Regioneche, attraverso uno spazio espositivo realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio dell’, ha promosso le eccellenze vitivinicole umbre e i territori grazie anche alla

