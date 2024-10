Ilrestodelcarlino.it - Il Rimini inciampa sul fattore campo. Al ’Neri’ poche gioie per i tifosi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quattro punti raccolti in casa e nove in viaggio. Ilin questa prima parte di stagione per ilnon è di certo un ’’. E se sin qui poteva essere derubricato come un ’semplice caso’, ora mister Buscè e i suoi qualcosa su cui riflettere, numeri alla mano, ce l’hanno. Perché al ’Romeo Neri’, almeno ultimamente, ilha affrontato non esattamente dei colossi. Cosa che, invece, non era successa nella primissima parte di campionato, alle prese con Virtus Entella e Pescara. Poi con Milan Futuro, Spal e Pianese il discorso è stato diverso. Solo contro i giovani rossoneri capitan Colombi e compagni sono riusciti a mettere in tasca tutto il bottino, pur non brillando, c’è da dirlo. Con i ferraresi e i toscani, invece, ilha oggettivamente avuto qualche difficoltà di troppo, mettendo poi in tasca un solo e amarissimo punto.