Iltempo.it - Hezbollah rivendica l'attacco alla casa di Netanyahu. Arrestate 7 "spie iraniane"

(Di martedì 22 ottobre 2024)hato il recenteall'abitazione di Benjamina Cesarea. Lo scorso sabato un drone lanciato dal Libano aveva colpito la residenza privata del premier israeliano, che in quel momento non era presente nell'edificio. In un messaggio riportato dai media di Beirut, l'organizzazione ha parlato di "piena ed esclusiva responsabilità nell'operazione". I media israeliani hanno diffuso le immagini dei danni all'abitazione, 'liberandole' della precedente censura militare. Le forze di difesa israeliane intanto hanno annunciato di aver colpito con i razzi nella notte una base navale dia Beirut e, con i caccia, una dozzina di postazioni di comando dell'organizzazione a Tiro, nel Libano del sud. Quanto al raid notturno condotto nelle vicinanze dell'ospedale Hariri di Beirut, Israele ha chiarito di non aver preso di mira la struttura medica.