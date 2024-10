Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo Capitano di Don Matteo 14 (Di martedì 22 ottobre 2024) Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo Capitano di Don Matteo 14? Dopo tre stagioni, il pubblico della popolarissima fiction di Raiuno deve salutare la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), il cui arco narrativo giunge a conclusione con la prima puntata della nuova stagione, in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Raiuno e su RaiPlay. Già nel primo episodio facciamo la conoscenza di Diego Martini, colui che prenderà la guida della caserma dei carabinieri di Spoleto e che dovrà imparare, puntata dopo puntata, che in città le indagini sono condotte anche da don Massimo (Raoul Bova), supportato nel recupero degli indizi e delle prove dall’immancabile Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Metropolitanmagazine.it - Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo Capitano di Don Matteo 14 Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024), chi è ildi Don14? Dopo tre stagioni, il pubblico della popolarissima fiction di Raiuno deve salutare la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), il cui arco narrativo giunge a conclusione con la prima puntata della nuova stagione, in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Raiuno e su RaiPlay. Già nel primo episodio facciamo la conoscenza di Diego Martini, colui che prenderà la guida della caserma dei carabinieri di Spoleto e che dovrà imparare, puntata dopo puntata, che in città le indagini sono condotte anche da don Massimo (Raoul Bova), supportato nel recupero degli indizi e delle prove dall’immancabile Maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Eugenio Mastrandrea - attore nuovo di Don Matteo - è figlio di Valerio Mastandrea? È lui suo padre? - Non sempre le cose sono come sembrano alla prima occhiata! Di seguito chiariamo ogni dubbio! View this post on Instagram A post shared by Eugenio Mastrandrea (@eugeniomastrandrea) Chi è Eugenio Mastrandrea? Nato a Roma il 10 dicembre 1993, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Eugenio Mastrandrea ha 31 anni e, nonostante la sua giovane età, vanta già ... (Donnapop.it)

Chi è Eugenio Mastrandrea - il nuovo Capitano di Don Matteo 14 - Su Instagram è seguito da circa 90mila persone. Ma, da quando Vittoria l’ha lasciato, Diego si è scoperto fragile e ora è a Spoleto per recuperare il rapporto con lei. Tanto che Diego si trasferirà a vivere nell’appartamento accanto a quello di Cecchini, come da tradizione. La svolta tre anni dopo, nel 2021, quando Mastandrea diventa co-protagonista de La Fuggitiva, miniserie di Rai 1 con ... (Tpi.it)

Chi è l’attore che interpreta Diego Martini - il nuovo capitano in Don Matteo 14? Ecco chi è Eugenio Mastrandrea - Prima di apportare in Don Matteo 14 nel ruolo del nuovo capitano Diego Martini, ha esordito al cinema, a soli 9 anni, in ACAB – All Cops are Bastards, il primo film di Stefano Sollima per il grande schermo. L’attore ha inoltre lavorato per un altro produzione Rai, lo abbiamo visto infatti tra i protagonisti della miniserie RAI del 2021, La fuggitiva, con protagonista Vittoria Puccini. (Superguidatv.it)