Davanti a una scuola si allontana alla vista della polizia, minorenne trovato con la droga e arrestato

Un ragazzo minorenne di 17 anni è stato fermato dalla polizia e sarebbe stato trovato in possesso di oltre 80 grammi di hashish e di denaro contante nella mattinata di lunedì 21 ottobre. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

