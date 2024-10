Dacia: alla Duster il premio Auto Europa 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. - (Adnkronos) - E' la nuova generazione della Dacia Duster, appena lanciata, il modello che ha conquistato la 39ma edizione del premio Auto Europa 2025 assegnato a Milano dagli iscritti dell'UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) che l'hanno scelta dapprima tra 27 modelli - rigorosamente prodotti in Europa - la cui commercializzazione è iniziata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024, quindi tra le sette finaliste che si sono giocate il premio durante l'evento organizzato nella sede milanese della Bosch, partner dell'iniziativa. Per il brand del gruppo Renault è il primo successo nella rassegna a conferma di una accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. A consegnare il premio è stato Fabrizio Giugiaro, che ha parlato dei programmi futuri della sua azienda GFG. Liberoquotidiano.it - Dacia: alla Duster il premio Auto Europa 2025 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. - (Adnkronos) - E' la nuova generazione della, appena lanciata, il modello che ha conquistato la 39ma edizione delassegnato a Milano dagli iscritti dell'UIGA (Unione Italiana Giornalistimotive) che l'hanno scelta dapprima tra 27 modelli - rigorosamente prodotti in- la cui commercializzazione è iniziata tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024, quindi tra le sette finaliste che si sono giocate ildurante l'evento organizzato nella sede milanese della Bosch, partner dell'iniziativa. Per il brand del gruppo Renault è il primo successo nella rassegna a conferma di una accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. A consegnare ilè stato Fabrizio Giugiaro, che ha parlato dei programmi futuri della sua azienda GFG.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Marc D’Alberton “Dacia Duster Auto Europa 2025 premio meritato” - MILANO (ITALPRESS) – “Una prima volta meritata perché rende merito a un lavoro che parte da lontano e che ha portato Dacia a passare dal concetto di low cost al value for money”. xh7/tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . “Duster in terza generazione, disponibile oggi in concessionaria, rappresenta una forte evoluzione del prodotto più iconico del brand Dacia: una vera e propria ... (Unlimitednews.it)

Tecnologia Bosch presente in Dacia Duster “Auto Europa 2025” - Naturalmente le tensioni globali e soprattutto la sfida della transizione ecologica mettono molta pressione al settore dell’automotive. it. Bosch è uno dei player più importanti nel settore della mobilità , ma non saremo gli unici”, ha concluso Bagnato. Questo grazie alla possibilità di Dacia di poter attingere a piene mani dalla banca organi di Grupp Renault di cui fa parte per offrire al cliente ... (Ildenaro.it)

Nuovo Dacia Duster Eco-G - l’asso nella manica è il Gpl - Ha esordito nelle concessionarie con un porte aperte nel weekend del 21-22 settembre focalizzando l’interesse di tanti automobilisti che l’attendevano da tempo. Parliamo della nuova Dacia Duster, terza generazione dell’auto che ha democratizzato il concetto di Suv e che oggi si propone al... (Perugiatoday.it)