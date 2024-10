Come assistere alla finale di X Factor 2024 tra il pubblico (Di martedì 22 ottobre 2024) Come si può vedere la finale di X Factor 2024 tra il pubblico? La domanda è ricorrente, nonostante i Live non siano ancora cominciati. Il talent show musicale di Sky entrerà nel vivo a partire da giovedì 24 ottobre con la tanto attesa fase dei Live, nella quale a sfidarsi saranno tutti i dodici concorrenti delle squadre di Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro. Una fase che porterà i 12 concorrenti delle quattro squadre a rimanere sempre di meno sino all’ultima puntata. La finale di X Factor 2024 sarà storica: mai nel mondo nei circa vent’anni del programma – solo in Italia, il talent show festeggia quest’anno le diciotto edizioni – il vincitore è stato proclamato non all’interno dello studio. La finale di X Factor 2024 si svolgerà infatti il 5 dicembre in piazza del Plebiscito di Napoli. All’interno, peraltro, di un evento gratuito. Quotidiano.net - Come assistere alla finale di X Factor 2024 tra il pubblico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)si può vedere ladi Xtra il? La domanda è ricorrente, nonostante i Live non siano ancora cominciati. Il talent show musicale di Sky entrerà nel vivo a partire da giovedì 24 ottobre con la tanto attesa fase dei Live, nella quale a sfidarsi saranno tutti i dodici concorrenti delle squadre di Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro. Una fase che porterà i 12 concorrenti delle quattro squadre a rimanere sempre di meno sino all’ultima puntata. Ladi Xsarà storica: mai nel mondo nei circa vent’anni del programma – solo in Italia, il talent show festeggia quest’anno le diciotto edizioni – il vincitore è stato proclamato non all’interno dello studio. Ladi Xsi svolgerà infatti il 5 dicembre in piazza del Plebiscito di Napoli. All’interno, peraltro, di un evento gratuito.

X Factor 2024 - la finale in esterna a Napoli : parte la sfida tra i 12 artisti in gara - Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il […]. Sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi su un altro palcoscenico in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. (2anews.it)

X Factor 2024 : Un’Attesa Finale a Napoli - La Prima Nella Storia del Format - Facebook WhatsApp Twitter Con l’approssimarsi della fase cruciale di X Factor 2024, i fan del talent show si preparano a vivere un evento senza precedenti. Sarà affiancata da un panel di giudici che include nomi di spicco come Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Manfredi ha sottolineato come Napoli, grazie all’iniziativa ‘Napoli Città della Musica’, stia emergendo ... (Gaeta.it)

X Factor - la finale in piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre - come prenotarsi per assistere gratis - La finale di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si terrà a Napoli, il 5 dicembre, sul palcoscenico unico e spettacolare di Piazza del Plebiscito. Sarà dunque la nostra città la sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. L'evento... (Napolitoday.it)