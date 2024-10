Cade da monopattino, è grave in ospedale (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 62 anni è finito in ospedale dopo una rovinosa caduta dal monopattino. E’ successo a Taranto nella serata di lunedì, quando l’uomo per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto dove ha battuto violentemente la testa. Soccorso da 118 e Polizia Locale, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata con un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi e dovrà sottoporsi a un delicato intervento di neurochirurgia non appena le sue condizioni saranno stabili. L'articolo Cade da monopattino, è grave in ospedale proviene da Tarantini Time Quotidiano. Tarantinitime.it - Cade da monopattino, è grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 62 anni è finito indopo una rovinosa caduta dal. E’ successo a Taranto nella serata di lunedì, quando l’uomo per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo sull’asfalto dove ha battuto violentemente la testa. Soccorso da 118 e Polizia Locale, è stato trasportato in codice rosso all’Santissima Annunziata con un forte trauma cranico. Le sue condizioni sono gravi e dovrà sottoporsi a un delicato intervento di neurochirurgia non appena le sue condizioni saranno stabili. L'articoloda, èinproviene da Tarantini Time Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade dal monopattino e batte la testa : uomo in ospedale - è in pericolo di vita - Grave incidente stradale a Milano nella notte di sabato 12 ottobre. Un uomo di 40 anni, straniero, è in pericolo di vita dopo essere caduto dal suo monopattino. È successo pochi minuti prima delle 2 di notte in via Benozzo Gozzoli, a Baggio. L'uomo era all'altezza del civico 6 della via... (Milanotoday.it)

Nella rotatoria cade con il monopattino : in ospedale in codice rosso - Avrebbe fatto tutto da solo. Un uomo di origine indiana è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, in ospedale in seguito a una brutta caduta avvenuta attorno alle 13 di oggi, sabato 28 settembre. Il fatto è avvenuto in via Agostino Gemelli a Pina Camuno, in Valle Camonica. L'uomo, per... (Bresciatoday.it)

Scontro tra un'auto e un monopattino : un ferito in Ospedale - Incidente in via Emilia Est, allo svincolo di Strada Quarta. In mattinata, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e un monopattino si sono scontrati. L'autista dell'auto non ha riportato ferite, è andata peggio all'altro coinvolto nello scontro, ricoverato in Ospedale. (Parmatoday.it)