Avellino il Messina nel mirino, al via la ripresa: la situazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ripartita la marcia dell’Avellino di Raffaele Biancolino, domenica la sfida interna (ore 15) contro l’ACR Messina. Nel pomeriggio, la squadra si è riunita al Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti. Lavoro di gestione per Cosimo Patierno; lavoro differenziato per Damiano Cancellieri, fuori lista per il campionato dopo la scelta di reintegrare Thiago Cionek, e per Michele D’Ausilio. Quest’ultimo uscito anzitempo contro la Juventus Next Gen, dopo il colpo subito ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Assente Daishawn Redan a causa di un virus gastrointestinale. In gruppo si sono rivisti i tre centrocampisti: Marco Armellino, Michele Rocca e Marco Toscano. Domani ultima seduta a porte aperte poi l’Avellino continuerà la preparazione in trincea. LA DESIGNAZIONE. L’undicesima giornata di Serie C. Anteprima24.it - Avellino il Messina nel mirino, al via la ripresa: la situazione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ripartita la marcia dell’di Raffaele Biancolino, domenica la sfida interna (ore 15) contro l’ACR. Nel pomeriggio, la squadra si è riunita al Partenio-Lombardi per ladegli allenamenti. Lavoro di gestione per Cosimo Patierno; lavoro differenziato per Damiano Cancellieri, fuori lista per il campionato dopo la scelta di reintegrare Thiago Cionek, e per Michele D’Ausilio. Quest’ultimo uscito anzitempo contro la Juventus Next Gen, dopo il colpo subito ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Assente Daishawn Redan a causa di un virus gastrointestinale. In gruppo si sono rivisti i tre centrocampisti: Marco Armellino, Michele Rocca e Marco Toscano. Domani ultima seduta a porte aperte poi l’continuerà la preparazione in trincea. LA DESIGNAZIONE. L’undicesima giornata di Serie C.

