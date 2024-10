Argentina il trionfo di Madame Butterfly

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’opera italiana – grazie all’appoggio del Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca e alle collaborazioni sviluppate con l’Organizzazione degli Artisti del Sud argentino (Oas), l’Istituto Culturale della Provincia di Buenos Aires, la Municipalità e il Teatro di Bahia Blanca- è tornata nell’intera circoscrizione della Patagonia. ‘Madama’ di Giacomo Puccini – ha fatto sapere la Farnesina – è andata in scena per tre serate al Teatro Municipale di Bahia Blanca, il 1°, 3 e 5 ottobre, nel quadro delle celebrazioni del centenario della morte del musicista. I curatori artistici hanno scelto la versione presentata alla Scala di Milano nel 1904, per sottolineare i 120 anni dalla prima esecuzione. La OAS ha celebrato inoltre, con l’opera di Puccini, i 25 anni della creazione del coro stabile dell’Organismo, che è stato impegnato nella serata.