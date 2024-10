Ancora maltempo in Romagna, scatta una allerta meteo gialla per temporali: "Possibili frane" (Di martedì 22 ottobre 2024) Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia ha diramato la 146esima allerta meteo dall'inizio dell'anno, "gialla" per criticità idrogeologica e temporali. Per la giornata di mercoledì "si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a Cesenatoday.it - Ancora maltempo in Romagna, scatta una allerta meteo gialla per temporali: "Possibili frane" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una nuova ondata dicolpirà lanelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia ha diramato la 146esimadall'inizio dell'anno, "" per criticità idrogeologica e. Per la giornata di mercoledì "si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a

Maltempo in Emilia Romagna - i video delle città allagate - da Bologna a Ferrara - Dopo il nubifragio che ha colpito Bologna domenica 20 ottobre, martedì è il giorno dell’allerta rossa per il transito della piena dei fiumi nel ferrarese. . Inondazioni e piogge continuano a mettere in difficoltà l’Emilia-Romagna, mentre prosegue la conta dei danni da parte dei cittadini, di cui circa tremila sfollati. (Tg24.sky.it)

Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna - scatta l'allerta gialla : "Possibili frane e fenomeni di ruscellamento" - Per la giornata di mercoledì "si prevedono precipitazioni diffuse, localmente anche a. . La Protezione Civile dell'Emilia ha diramato la 146esima allerta meteo dall'inizio dell'anno, "gialla" per criticità idrogeologica e temporali. . Una nuova ondata di maltempo colpirà la Romagna nelle prossime ore. (Forlitoday.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia-Romagna : preoccupazione anche in Calabria - In un episodio, un’auto è affondata in una voragine sulla SS 280, ma gli occupanti sono stati recuperati dai vigili del fuoco senza riportare ferite. . Più avanti, un ponte è crollato nei pressi di Maida, un comune già isolato a causa dell’esondazione di un torrente. Le alluvioni hanno causato danni anche alle linee telefoniche e alle reti dati in varie strutture sanitarie di Bologna, Loiano, ... (Thesocialpost.it)