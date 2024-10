Ai&vr Festival, Ferrieri (pres. ANGI) “Il Governo investa in AI e realtà virtuale, anche per sostenere il settore” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della realtà virtuale: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Un evento che rappresenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova economia digitale passa attraverso le sfide dell'intelligenza artificiale generativa e della: una rivoluzione non solo tecnologica ma sociale. Questi i temi al centro dell'AI&VR FESTIVAL Multiverse World, al Museo del Cinema di Torino. "Un evento che rapenta un punto di partenza per il nostro lavoro legato a AI e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il castello è protagonista. Alla scoperta del maniero grazie alla realtà virtuale - Regione Lombardia lo finanzia con 168mila euro, su una spesa complessiva di 240mila euro, attraverso il bando Innovacultura. Presentato ieri in castello, il progetto Straordinari restauri: percorsi digitali – Scenari futuri nella città del passato è nato dai suggerimenti degli studenti di architettura del Politecnico di Milano che, grazie ad un accordo col Comune, sono ormai di casa nell’antico ... (Ilgiorno.it)

Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale : tutte le sfide del big-tech nella nuova edizione dell’ AI&VR FESTIVAL Multiverse World - Abbiamo chiamato a raccolta alcuni dei più importanti esponenti del mondo istituzionale, accademico e delle grandi aziende per riflettere, confrontare ed evidenziare insieme i media trend più caldi dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata” spiega Gabriele Ferrieri Presidente ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. (Romadailynews.it)

Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale : rassegna di video immersivi dal 18 ottobre al 18 dicembre a Milano - Il primo appuntamento, previsto per il 18 ottobre alle 18:30, sarà un incontro speciale con Laura Valletta, Viviana Violante e Claretta Zanettin, tre delle atlete protagoniste di Grosse, progetto dedicato al mondo del bodybuilding femminile. Spaziano tra storia, arte e sfide personali Moondust, Inside Stravinsky, Amelia, Have You Flown …. (Movieplayer.it)