Affari in palio I lavori valgono il 25% del totale

L'88% dei bandi (1.536) risulta aggiudicato, il 12% in corso (204). Il 92% degli importi (5,8 miliardi) è già stato destinato, solo l'8% (530 milioni) attende di essere allocato. Questo lo stato delle procedure in Lombardia che hanno beneficiato dei fondi Pnrr secondo quanto monitorato da Ance e Cresme Europa Servizi. Il monitoraggio ha misurato anche l'incidenza degli importi dei lavori assegnati grazie al Pnrr sul totale del mercato delle opere pubbliche. In sette province su 12 la percentuale supera il 25%, il dato regionale. Mantova arriva al 51%: a incidere è soprattutto il potenziamento della rete ferroviaria tra Piadena e Mantova, un intervento che sfiora il mezzo miliardo.

