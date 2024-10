Temporeale.info - Ventotene / Contro il rischio di frane, sull’isola la sperimentazione del progetto “Ventotene Fied Lab”

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Sta suscitando interesse in tutta Europa lapromossa adal “Ceri”, il Centro di ricerca sui rischi geologici dell’università “La Sapienza” di Roma che, concretizzando l’innovativo (e molto apprezzato)europeo “H2020 Triquetra”, ha permesso ad una falesia di diventare, in località Punta Eolo, un laboratorio per sperimentare soluzioni innovative per L'articoloildiladelLab” Temporeale Quotidiano.