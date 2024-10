Inter-news.it - Trevisani: «Inter non ancora vicina a quella dell’anno scorso. Napoli serio!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’è al secondo posto momentaneo in classifica a due punti di distanza dalcapolista. Sul punto si è così espresso Riccardo. OSTACOLO COMPLICATO – Riccardovenuto a Sport Mediaset sul tema della vittoria dell’contro la Roma e sulla complicata lotta per lo scudetto con il: «L’deve provare ad avrsi adelloanno. La vittoria di ieri è molto importante, anche perché la Roma si è impegnata molto per cercare il pareggio. Buone notizie sono il fatto di non aver subito il gol e la rete messa a segno da Lautaro Martinez.sullo scenario futuro perIL CALENDARIO –ha poi sottolineato la differenza tra il prossimo scontro dele quello dei nerazzurri: Ora ci sarà lo scontro diretto con la Juventus, mentre ilse la vedrà con il Lecce in casa.