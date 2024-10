Si uccide nel giorno del suo compleanno. Era sopravvissuta al massacro di Hamas (Di lunedì 21 ottobre 2024) Shirel Golan, sopravvissuta al terribile massacro di Hamas durante il festival musicale Nova in Israele, si è tolta la vita nel giorno del suo 22esimo compleanno. La ragazza lottava contro un grave disturbo da stress post-traumatico inseguito agli orrori a cui aveva assistito nel corso dell’attacco avvenuto il 7 ottobre. Nonostante il salvataggio rocambolesco da parte di un agente di polizia la giovane, che era l’unica sopravvissuta di un gruppo di 11 ragazzi, non è riuscita a superare i traumi psicologici che la affliggevano. La fuga e il salvataggio: un destino segnato Shirel e il suo compagno Adi erano tra i migliaia di partecipanti al festival Nova, quando i terroristi di Hamas hanno iniziato il massacro. Thesocialpost.it - Si uccide nel giorno del suo compleanno. Era sopravvissuta al massacro di Hamas Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Shirel Golan,al terribiledidurante il festival musicale Nova in Israele, si è tolta la vita neldel suo 22esimo. La ragazza lottava contro un grave disturbo da stress post-traumatico inseguito agli orrori a cui aveva assistito nel corso dell’attacco avvenuto il 7 ottobre. Nonostante il salvataggio rocambolesco da parte di un agente di polizia la giovane, che era l’unicadi un gruppo di 11 ragazzi, non è riuscita a superare i traumi psicologici che la affliggevano. La fuga e il salvataggio: un destino segnato Shirel e il suo compagno Adi erano tra i migliaia di partecipanti al festival Nova, quando i terroristi dihanno iniziato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele : sopravvissuta all’attacco di Hamas del 7 ottobre - si suicida nel giorno del suo 22° compleanno - La ragazza aveva raccontato la sua storia all’emittente pubblica Kan, riferendo anche di come fosse stata fortunata la scelta di restare nascosti invece di salire su un’altra auto in fuga, i cui occupanti erano stati poi uccisi o presi in ostaggio da Hamas. 400 persone. Così, ieri, nel giorno del suo 22esimo compleanno, Shirel Golan si è tolta la vita. (Quotidiano.net)

Sopravvissuta al massacro di Hamas si toglie la vita nel giorno del 22esimo compleanno - il fratello : “Uccisa due volte” - (Adnkronos) – E' sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre al festival musicale Nova, in Israele, ma non hai traumi di quell'aggressione. Così Shirel Golan, 22 anni, ha deciso di suicidarsi nel giorno del suo 22esimo compleanno. La giovane, secondo quanto riportano i media israeliani, dallo scorso anno lottava contro il disturbo da stress […]. (Periodicodaily.com)

Sopravvissuta al massacro di Hamas si toglie la vita nel giorno del 22esimo compleanno - il fratello : “Uccisa due volte” - Secondo la famiglia, Shirel Golan soffriva di stress post traumatico a causa dei fatti del 7 ottobre. Ma per il fratello lo Stato non le ha fornito il supporto psicologico di cui aveva bisogno E' sopravvissuta al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre al festival musicale Nova, in Israele, ma non hai traumi di […]. (Sbircialanotizia.it)