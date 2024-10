Piantedosi: "Nella nuova lista dei Paesi sicuri ci saranno 19 Stati" (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Con questo decreto rendiamo fonte primaria di legge l'indicazione dell'elenco di 19 Paesi sicuri sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale e abbiamo escluso Camerun, Colombia e Nigeria" così il ministro Piantedosi Nella conferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Piantedosi: "Nella nuova lista dei Paesi sicuri ci saranno 19 Stati" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Con questo decreto rendiamo fonte primaria di legge l'indicazione dell'elenco di 19sugli originali 22: abbiamo tenuto conto dell'integrità territoriale e abbiamo escluso Camerun, Colombia e Nigeria" così il ministroconferenza tenutasi a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Meloni non molla e il Cdm dà l'ok al dl Paesi sicuri. Nordio gela le toghe rosse - Per il ministro della Giustizia "siamo arrivati a questo punto a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea che non è stata ben compresa. Quanto fatto era stato fatto sul presupposto del potere di disapplicazione degli atti amministrativi che possono fare i giudici ordinari. Si creerebbero tutta una serie di problemi". (Iltempo.it)

Migranti - decreto “a prova di giudice” : Governo approva “norma primaria” dei Paesi sicuri - . Palazzo Chigi approva, sui migranti, un "decreto a prova di giudice". governo Meloni gioca la carta del potenziamento della norma italiana nel suo braccio di ferro con i giudici che invece - nelle loro ordinanze sull'esclusione del trattenimento dei migranti nel centro italiano in Albania - finora. (Firenzepost.it)

Via libera al decreto sui migranti : l’elenco dei Paesi sicuri diventa norma di legge - Obiettivi e costi del nuovo decreto Il nuovo decreto mira a velocizzare i processi di rimpatrio e ridurre il numero di richieste di asilo percepite come "strumentali", cioè utilizzate dai migranti per restare nel Paese più a lungo e sfuggire all’espulsione. Il confronto con la magistratura e le istituzioni europee L’approvazione del decreto ha provocato una reazione da parte ... (Ilfogliettone.it)