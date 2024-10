Nuovo decreto sui Paesi sicuri: modifiche e implicazioni per l’immigrazione in Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente decreto del governo Italiano ha portato a significative modifiche nella definizione di “Paesi sicuri” ai fini della richiesta di asilo. Dopo la bocciatura dei primi progetti di trattenimento di migranti in Albania, il governo ha adottato un Nuovo elenco di Paesi da cui l’accesso all’asilo è ora più restrittivo. Questo aggiornamento sembra avere lo scopo di semplificare le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di accelerare i rimpatri. Quali sono i Paesi sicuri Il Nuovo decreto ha ridefinito l’elenco dei Paesi considerati “sicuri“, riducendo il numero da 22 a 19. Questa scelta è stata accompagnata dalla rimozione di tre nazioni: Camerun, Colombia e Nigeria. Gaeta.it - Nuovo decreto sui Paesi sicuri: modifiche e implicazioni per l’immigrazione in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recentedel governono ha portato a significativenella definizione di “” ai fini della richiesta di asilo. Dopo la bocciatura dei primi progetti di trattenimento di migranti in Albania, il governo ha adottato unelenco dida cui l’accesso all’asilo è ora più restrittivo. Questo aggiornamento sembra avere lo scopo di semplificare le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di accelerare i rimpatri. Quali sono iIlha ridefinito l’elenco deiconsiderati ““, riducendo il numero da 22 a 19. Questa scelta è stata accompagnata dalla rimozione di tre nazioni: Camerun, Colombia e Nigeria.

