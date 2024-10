Non solo Briatore, a Campo de Fiori 80mila euro di multe per arredi, piante e fiori di plastica (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dehors illegali, sedie, tavolini, piante, fiori e artificiali e arredi non autorizzati, quanto scoperto dagli agenti intervenuti sul posto per verificare gli arredi e le occupazioni di suolo pubblico del locali all'interno del Municipio I della Capitale. Fanpage.it - Non solo Briatore, a Campo de Fiori 80mila euro di multe per arredi, piante e fiori di plastica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dehors illegali, sedie, tavolini,e artificiali enon autorizzati, quanto scoperto dagli agenti intervenuti sul posto per verificare glie le occupazioni di suolo pubblico del locali all'interno del Municipio I della Capitale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'ex Shangai rifiorisce ad Ascoli - campo in sintetico - nuovi arredi e giochi. Degrado e abbandono diventano un ricordo - ASCOLI Il sogno cullato a lungo dai residenti di Borgo Solestà si avvera. L?area ex Shangai, per troppo tempo abbandonata a se stessa, con un passato da zona destinata agli alloggi... (Corriereadriatico.it)