Tpi.it - “Meloni più pericolosa di Berlusconi”: cosa dice esattamente la mail del giudice che ha fatto infuriare la premier

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Governo contro magistratura:pubblica ladel giuPatarnello Il Governo è sempre più in aperta polemica con la magistratura. Ieri, domenica 20 ottobre, la presidente del Consiglio Giorgiaha pubblicato sui suoi social l’estratto di unascritta ai colleghi dal sostituto procuratore della Corte di Cassazione Marco Patarnello in cui sembra che il magistrato esorti la categoria a mettere sotto indagine la stessa, per la precisione, ha rilanciato sui suoi profilo un articolo del quotidiano Il Tempo mettendo in evidenza in particolare due virgolettati dellain questione. Il primo recita “non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto piùla sua azione”.