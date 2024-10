Marotta interviene al Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024: «L’Inter mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi prestigiosi» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Marotta, presidente e ad delL’Inter, è stato conferito il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024: le sue dichiarazioni Il presidente delL’Inter, Marotta, insieme a Calhanoglu e a tantissimi altri personaggi del mondo dello sport ha ricevuto a Roma, il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024, giunto alla sua seconda edizione e realizzato dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con Calcionews24.com - Marotta interviene al Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024: «L’Inter mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi prestigiosi» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), presidente e ad del, è stato conferito il: le sue dichiarazioni Il presidente del, insieme a Calhanoglu e a tantissimi altri personaggi del mondo dello sport ha ricevuto a Roma, il, giunto alla sua seconda edizione e realizzato dall’Associazione Giornalisti delin collaborazione con

Inter - a Marotta il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo : “Motivo di vanto per me” - Per me è motivo di vanto e lo condivido con tutta l’Inter che mi ha dato la possibilità di raggiungere traguardi e obiettivi prestigiosi”. E’ un momento d’oro”. The post Inter, a Marotta il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo: “Motivo di vanto per me” appeared first on SportFace. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, in un videomessaggio nel quale si è detto ... (Sportface.it)

