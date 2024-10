Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro a Rho, anziano di 75 anni cade dal tetto del capannone: è gravissimo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un uomo di 75è in gravissime condizioni dopo essere precipitato daldi undell’azienda Nastritalia di Rho, in provincia di Milano. L’è avvenuto lunedì pomeriggio in via Achille Grandi, nella Frazione Mazzo, intorno alle 15.45. Al momento, non è chiara la dinamica dell’infortunio, ma l’altezza da cui l’è caduto è di circa 7-8 metri. Alla caduta sembra che abbiamo assistito due donne di 54 e 77, che hanno dato l’allarme: l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. All’arrivo dei soccorsi l’uomo presentava un trauma cranico e diversi traumi al bacino e agli arti superiori: viste le sue condizioni si è reso necessario il trasporto in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.