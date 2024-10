Il padre della neonata morta nella Manica: “Il gommone è scoppiato, mi è scivolata dalle mani” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aras Bahez, padre della bambina di appena 40 giorni che è annegata nella Manica tra Francia e Regno Unito nella notte tra giovedì e venerdì, ha raccontato gli attimi del naufragio. "Il gommone è scoppiato, delle persone ci sono cadute addosso". Per due volte ha salvato la neonata, Maryam, dall'acqua, ma la terza non ci è riuscito: "L'ho persa". Fanpage.it - Il padre della neonata morta nella Manica: “Il gommone è scoppiato, mi è scivolata dalle mani” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aras Bahez,bambina di appena 40 giorni che è annegatatra Francia e Regno Unitonotte tra giovedì e venerdì, ha raccontato gli attimi del naufragio. "Il, delle persone ci sono cadute addosso". Per due volte ha salvato la, Maryam, dall'acqua, ma la terza non ci è riuscito: "L'ho persa".

