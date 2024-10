Quifinanza.it - Il Mef annuncia una nuova emissione di Btp a 7 anni, riaperto anche quello a 30 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024)di Btp, i Buoni del tesoro dello Stato italiano. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze hato che metterà a disposizione nuovi titoli di debito attraverso i servizi di alcune bdi investimento. Oltre a un’di titoli a 7, sarà presentataunapossibilità: il ritorno dei Btp a 30. La decisione del Mef arriva immediatamente dopo uno dei migliori risultati sullo spread da quando il Governo Meloni è entrato in carica. Grazie a una serie di fattori, prendere denaro in prestito per lo Stato italiano è ora molto più conveniente di quanto non lo fosse soltanto alcuni mesi fa.