Il decreto paesi sicuri per salvare i Cpr in Albania in arrivo oggi | Ma il rischio è che sia tutto inutile

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Uncon la lista deidefinita per legge. Per blindare il centro migranti inflop. E che può portare il livello dello scontro fino alla Corte Costituzionale. Il Consiglio dei Ministri lo varerà21 ottobre anche se c’è undi danno erariale da fronteggiare. E mentre la premier apre il suo primo fronte ufficiale con i magistrati. Ma per Giorgia Meloni c’è un problema giuridico da risolvere. Che potrebbe provocare anche l’intervento del Quirinale. Per questo il Cdm è fissato per le 18. Con una prospettiva a Palazzo Chigi: lo scontro con la magistratura sui migranti è un terreno su cui strappare, rompere, lucrare consenso. Fino all’idea di tornare alle elezioni. Ma gli esperti avvertono: il problema è che i giudici quelpossono in ogni caso superarlo. E decidere diversamente da come vuole il governo.