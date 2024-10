Giustizia: Pd, 'Salvini inaccettabile su magistrati, attacco violento a indipendenza' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le affermazioni del vicepremier Salvini sui magistrati sono inaccettabili e rappresentano una pericolosa invadenza politica nei confronti del sistema giudiziario. Queste parole insieme a quelle degli altri esponenti di governo e della maggioranza sono pericolose". Così il capogruppo democratico nella commissione Giustizia della Camera, Federico Gianassi. "Salvini non può permettersi di dire quali magistrati possono continuare a fare il loro lavoro e quali devono essere cacciati. Le sue parole costituiscono un attacco violento e senza precedenti all'indipendenza della magistratura. Il nostro Paese non può tollerare un'escalation di toni simili, che minano i fondamenti democratici e l'equilibrio tra i poteri dello Stato". Liberoquotidiano.it - Giustizia: Pd, 'Salvini inaccettabile su magistrati, attacco violento a indipendenza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Le affermazioni del vicepremiersuisono inaccettabili e rappresentano una pericolosa invadenza politica nei confronti del sistema giudiziario. Queste parole insieme a quelle degli altri esponenti di governo e della maggioranza sono pericolose". Così il capogruppo democratico nella commissionedella Camera, Federico Gianassi. "non può permettersi di dire qualipossono continuare a fare il loro lavoro e quali devono essere cacciati. Le sue parole costituiscono une senza precedenti all'della magistratura. Il nostro Paese non può tollerare un'escalation di toni simili, che minano i fondamenti democratici e l'equilibrio tra i poteri dello Stato".

Migranti - M5S : “Vergognoso il sermone anti-magistrati di Salvini al Tg1” - Invece no: assistiamo ad attacchi sguaiati nei confronti della magistratura, che allargano un vulnus istituzionale di proporzioni mai viste”. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Giustizia di Senato e Camera. “Il sermone anti-magistratura di Matteo Salvini di ieri sera, al quale il Tg1 ha dedicato quattro sconsiderati minuti, è semplicemente vergognoso. (Lapresse.it)

Giustizia - Salvini : “I magistrati politicizzati devono dimettersi” - L'articolo Giustizia, Salvini: “I magistrati politicizzati devono dimettersi” sembra essere il primo su L'Opinionista. . Non possono farlo”. Ma finché vestono la toga devono applicare e far rispettare le leggi che il Parlamento approva e non contrastarle e devono avere rispetto per tutti gli italiani e non solo quelli della propria parte politica. (Lopinionista.it)

Giustizia - Salvini : i magistrati politicizzati devono dimettersi - Se vogliono fare politica devono prima lasciare la toga e poi candidarsi con Rifondazione Comunista. In Italia ce ne sono più di nove mila. Ma finchè vestono la toga devono applicare e far rispettare le leggi che il Parlamento approva e non contrastarle e devono avere rispetto per tutti gli italiani e non solo quelli della propria parte politica”. (Ildenaro.it)