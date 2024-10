Lapresse.it - Giustizia, Mi: “Indipendenza magistratura passa da rispetto istituzioni”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “Le recenti affermazioni di un collega, che hanno avuto ampia risonanza mediatica, ci impongono una riflessione che, senza alcun intento polemico, è essenziale per la vera salvaguardia dei principi di autonomia edella“. È quanto si legge in una nota diindipendente. “Il presidente del Consiglio dei Ministri, di qualsiasi partito politico, non è mai un avversario da fermare o da combattere, ma un interlocutore istituzionale da rispettare. Sempre – scrivono nel testo la presidente, Loredana Miccichè, e il segretario generale Claudio Galoppi – Deflettere da questo principio significa indebolire la funzione giudiziaria compromettendone il ruolo e la funzione costituzionale. Essere e apparire indipendenti è la prima condizione per la credibilità dellache mai deve essere coinvolta nelle contingenti vicende e contrapposizioni politiche.