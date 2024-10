Velvetmag.it - Gettoni d’oro, quanto valgono e come vengono convertiti

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Isono premi molto comuni nei quiz televisivi italiani, dove sono molto ambiti e rappresentano un’alternativa ai premi in denaro. Sebbene vengano presentatiequivalenti a una somma in euro, il loro valore reale e la conversione non sono così semplici. Maeffettivamente isi arriva a ottenere il premio finale? Che cosa sono iIl gettoneè un’unità di misura di valore che i partecipanti ai giochi televisivi,L’Eredità e Affari Tuoi, ricevonopremio. Questinon sono denaro contante ma un bene fisico, realizzato in oro, che il vincitore può successivamente convertire in euro tramite un procedimento specifico. Isono coniati in base alla quantità di oro richiesto dal vincitore e, a seconda delle fluttuazioni del prezzo dell’oro, il valore finale può variare leggermente.