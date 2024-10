Fermato un ragazzino di Garzeno per l’omicidio di Candido Montini: è la svolta. Ma sono tanti i punti oscuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Garzeno (Como) – La svolta è arrivata dai primi esiti dei rilievi scientifici, che lunedì mattina si è tradotta in un nome e cognome, quello di un ragazzo di 17 anni, Fermato poi a tarda serata, residente nella zona in cui il 24 settembre è stato ucciso Candido Montini. Il pensionato di 76 anni era stato ripetutamente accoltellato all’interno della sua abitazione della piccola frazione di Catasco di Garzeno, alto lago di Como. Il massacro A momenti sarebbe andato a riaprire la sua bottega, una piccola rivendita di alimentari e bombole del gas a poca distanza dall’abitazione. Ma nel primissimo pomeriggio, quando l’uomo aveva appena riposto pentole e piatti del pranzo, si era trovato in casa qualcuno armato di un coltello da cucina. Ilgiorno.it - Fermato un ragazzino di Garzeno per l’omicidio di Candido Montini: è la svolta. Ma sono tanti i punti oscuri Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Como) – Laè arrivata dai primi esiti dei rilievi scientifici, che lunedì mattina si è tradotta in un nome e cognome, quello di un ragazzo di 17 anni,poi a tarda serata, residente nella zona in cui il 24 settembre è stato ucciso. Il pensionato di 76 anni era stato ripetutamente accoltellato all’interno della sua abitazione della piccola frazione di Catasco di, alto lago di Como. Il massacro A momenti sarebbe andato a riaprire la sua bottega, una piccola rivendita di alimentari e bombole del gas a poca distanza dall’abitazione. Ma nel primissimo pomeriggio, quando l’uomo aveva appena riposto pentole e piatti del pranzo, si era trovato in casa qualcuno armato di un coltello da cucina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svolta nell’omicidio dell’ex vicesindaco e negoziante del Comasco - minorenne fermato per l’uccisione di un mese fa - L’autopsia ha rilevato sul corpo della vittima una ventina di coltellate, alcune inferte con il pensionato già a terra. Dalla casa non mancavano oggetti di valore, ma in quei giorni Montini doveva avere tra le mani parecchio contante: a Catasco si usa ancora il “libretto”, sul quale si segnano gli acquisti e si paga tutto a fine mese. (Ilfattoquotidiano.it)

Svolta nell'omicidio della psicoterapeuta di Foiano della Chiana : chi è stato fermato - La donna aveva la testa fracassata. Nella serata di sabato 5 ottobre Girolami, che era uscita nel pomeriggio, non è rientrata a casa per cena e il marito, anche lui 72enne, pittore di origine canadese, ha avvisato la figlia che si trova all'estero in Spagna, che poi ha dato l'allarme al 112. Secondo quanto svela l'Adnkronos, non è stata usata un'arma da fuoco e non c'erano oggetti contundenti ... (Iltempo.it)

Donna morta con ustioni e fratture a Gravina - svolta nelle indagini : fermato il marito - Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nei confronti di un pregiudicato 65enne di Gravina in Puglia: l'uomo sarebbe accusato dell’omicidio aggravato e... (Baritoday.it)