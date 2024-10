Quotidiano.net - Cosa sono le case fantasma e dove si trovano in Italia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Inesiste un fenomeno non regolare che, malgrado i diversi interventi di contrasto, continua a registrare numeri molto alti. Si tratta delle cosiddette, ovvero di immobili che risultano completamente sconosciuti al Fisco, con tutto ciò che ne deriva in termini di perdite fiscali per l’Agenzia delle Entrate. Secondo recenti ricerche condotte proprio dalle Entrate, inci sarebbero circa 4 milioni di. Spesso, è necessario precisarlo, non c’è una malafede da parte dei proprietari, ma semplicemente una scarsa conoscenza delle leggi. LeinCosì come riferito dall’Agenzia delle Entrate in una sua indagine dell’ottobre 2023, ingli immobili non accatastati e quelli registrati erroneamente (circa 4 milioni. Quelli posseduti da persone fisiche, più nello specifico, 2.009.