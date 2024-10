Conte decisivo: il Napoli resta primo, il Corriere esalta il tecnico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli capolista anche dopo Empoli, Conte al centro delle lodi Il Napoli mantiene la vetta della classifica di Serie A anche dopo il match contro l’Empoli, una vittoria che ha visto Antonio Conte protagonista indiscusso. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha mostrato ancora una volta tutta la sua capacità di incidere sulla partita, ribaltando la situazione con scelte strategiche precise e decisive. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini per elogiare il tecnico azzurro: “L’ha vinta ancora una volta lui, con le sue mosse e l’esperienza di chi sa essere determinante.” Conte è stato in grado di leggere la partita nei suoi momenti più critici, soprattutto dopo un inizio in cui il Napoli è sembrato poco incisivo. Napolipiu.com - Conte decisivo: il Napoli resta primo, il Corriere esalta il tecnico Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcapolista anche dopo Empoli,al centro delle lodi Ilmantiene la vetta della classifica di Serie A anche dopo il match contro l’Empoli, una vittoria che ha visto Antonioprotagonista indiscusso. Come evidenziato daldello Sport, ilha mostrato ancora una volta tutta la sua capacità di incidere sulla partita, ribaltando la situazione con scelte strategiche precise e decisive. Ildello Sport non usa mezzi termini per elogiare ilazzurro: “L’ha vinta ancora una volta lui, con le sue mosse e l’esperienza di chi sa essere determinante.”è stato in grado di leggere la partita nei suoi momenti più critici, soprattutto dopo un inizio in cui ilè sembrato poco incisivo.

