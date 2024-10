Calhanoglu out salta Young Boys-Inter: altri due pure! Il punto – Sky (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inter in assoluta emergenza per la sfida contro lo Young Boys. Non solo Calhanoglu: questo il punto infortuni per Young Boys-Inter. EMERGENZA – Calhanoglu salta Young Boys-Inter e al 90% pure la Juventus. Allarme dunque in casa Inter, con il turco che si aggiunge ai già infortunati Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Dopo una breve diagnosi dove si parlava di contrattura, il comunicato dell’Inter ha invece confermato un’elongazione. Stesso infortunio peraltro di Zielinski, accusato durante l’ultima partita della sua Polonia in Nations League contro la Croazia. Problemi per Inzaghi, in vista delle prossime due importantissime partite. Ad oggi ci sono solamente tre centrocampisti a disposizione: ossia Barella, Mkhitaryan e Frattesi. Arrivano anche aggiornamenti in vista della partitta di Champions League su Francesco Acerbi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Inter-news.it - Calhanoglu out salta Young Boys-Inter: altri due pure! Il punto – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)in assoluta emergenza per la sfida contro lo. Non solo: questo ilinfortuni per. EMERGENZA –e al 90%la Juventus. Allarme dunque in casa, con il turco che si aggiunge ai già infortunati Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Dopo una breve diagnosi dove si parlava di contrattura, il comunicato dell’ha invece confermato un’elongazione. Stesso infortunio peraltro di Zielinski, accusato durante l’ultima partita della sua Polonia in Nations League contro la Croazia. Problemi per Inzaghi, in vista delle prossime due importantissime partite. Ad oggi ci sono solamente tre centrocampisti a disposizione: ossia Barella, Mkhitaryan e Frattesi. Arrivano anche aggiornamenti in vista della partitta di Champions League su Francesco Acerbi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski.

