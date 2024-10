Lettera43.it - Botta e risposta tra La Russa e Schlein sulla separazione dei poteri

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il rapporto tra giustizia e politica continua ad animare il dibattito pubblico dopo la vicenda dei migranti in Albania. Mentre la premier Meloni ha riunito il consiglio dei ministri per varare un nuovo decreto sui trattenimenti dei richiedenti asilo, il presidente del Senato Laha ipotizzato una riforma della Costituzione che definisca meglio il rapporto tra politica e magistratura e chiarisca la «zona grigia» in cui le prerogative dei duerischiano di confondersi. «Ci sono magistrati che vanno oltre, dando la sensazione di agire con motivazioni politiche. E ci sono d’altro canto politici che hanno il dente avvelenato con i giudici. Se la Costituzione non appare sufficientemente chiara, si può chiarire meglio», ha detto l’esponente di Fdi in un’intervista a Repubblica.