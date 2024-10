Bonifica discarica a Torrione, l'assessore Natella: "Ritardi? Dovuti ai rifiuti speciali trovati" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "C'è voluto un po' di tempo perché c'erano materiali di ogni tipo, quindi si è dovuta avviare una caratterizzazione". Così l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella, che commenta l'avvio delle operazioni di Bonifica della discarica a cielo aperto in via Eduardo de Filippo a Torrione. "C'era Salernotoday.it - Bonifica discarica a Torrione, l'assessore Natella: "Ritardi? Dovuti ai rifiuti speciali trovati" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "C'è voluto un po' di tempo perché c'erano materiali di ogni tipo, quindi si è dovuta avviare una caratterizzazione". Così l'all'Ambiente, Massimiliano, che commenta l'avvio delle operazioni didellaa cielo aperto in via Eduardo de Filippo a. "C'era

