Bimba si sente male a scuola e muore in ospedale: sembrava una banale influenza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pensavano ad una semplice influenza, invece era molto di più. Francesca, una Bimba di otto, anni è morta in ospedale dopo che, nonostante le cure, la febbre non riusciva a scendere. Dopo il ricovero le sue condizioni sono rapidamente precipitate e per la piccola non c'è stato nulla da fare. Leggi anche: Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: dove la trovano Leggi anche: Italia, centro commerciale allagato: clienti intrappolati all'interno Bimba si sente male a scuola e muore in ospedale Una Bimba di otto anni è morta nella notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. La piccola, Francesca Galletta, era stata portata dai genitori con la febbre altissima nella notte tra sabato e domenica scorsi. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla ma non c'è stato nulla da fare.

Messina : bimba di 8 anni muore all’ospedale. “Arrivata con febbre altissima” - Come riporta la Gazzetta del Sud, sono ancora in corso le indagini per individuare la causa dell’infezione. Alla base del decesso ci sarebbe uno shock settico provocato da un’infezione batterica, proveniente da un batterio molto aggressivo. Ma la piccola non ha risposto positivamente alle cure e intorno alle 4 di questa mattina è deceduta. (Quotidiano.net)

Bimba si sente male a scuola e muore in ospedale : "La febbre continuava a salire" - Si era sentita male a scuola venerdì scorso Francesca, la bambina di otto anni morta nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. Tutto era iniziato con quello che sembrava un banale colpo di febbre. Ma alla piccola, che non aveva patologie, la febbre alta non... (Today.it)

