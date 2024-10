Besiktas, il vice presidente: “Immobile? Eccezionale, lo naturalizzerei turco. Zalewski? Ora niente” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di Immobile”. Questo il retroscena svelato dal vicepresidente del Besiktas, Huseyin Yucel, a proposito della trattativa estiva con la Lazio per il centravanti italiano. A margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Palazzo Valntini a Roma, il dirigente turco ha parlato del campione d’Europa di Euro 2020: “Vi porto il suo saluto – ha aggiunto -, anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto, nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione. Da noi ha già fatto 12 gol, è un giocatore Eccezionale e se fosse per me lo naturalizzerei turco”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Per tre giorni non siamo usciti dall’albergo perché stavamo lavorando all’acquisto di”. Questo il retroscena svelato daldel, Huseyin Yucel, a proposito della trattativa estiva con la Lazio per il centravanti italiano. A margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, a Palazzo Valntini a Roma, il dirigenteha parlato del campione d’Europa di Euro 2020: “Vi porto il suo saluto – ha aggiunto -, anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto, nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione. Da noi ha già fatto 12 gol, è un giocatoree se fosse per me lo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vicepresidente Besiktas : “Immobile non lo manderemo in pensione. Zalewski può interessarci” | VIDEO CM.IT - Vogliamo naturalizzarlo turco (ride, ndr). Abbiamo tantissimo voluto portarlo qui, ma anche lui voleva quindi abbiamo chiuso l’operazione. Ma è un giocatore che può interessare. Lo stesso ex capitano della Lazio ha fatto arrivare un videomessaggio: “Ci tenevo a ringraziarvi, il nostro presidente Yucel ha avuto un peso fondamentale nel mio trasferimento. (Calciomercato.it)

Besiktas - il vicepresidente : “Parliamo da dieci giorni con Chiesa - ma chiede 9 milioni” - Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono logiche e non è possibile per noi soddisfarle, pertanto da oggi il calciatore non è più sull’agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori”. The post Besiktas, il vicepresidente: “Parliamo da dieci giorni con Chiesa, ma chiede 9 milioni” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Juventus - vicepresidente Besiktas : "Sette club su Chiesa - ma chiede 9 milioni. Ecco quanto vuole la Juve" - Il Besiktas si tira fuori dalla corsa a Federico Chiesa. In uscita dalla Juventus, il calciatore juventino era stato accostato al club turco,... (Calciomercato.com)