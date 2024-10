Avetrana, il Comune pugliese vuole la sospensione della serie Disney+ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco Antonio Iazzi ha chiesto di visionare gli episodi Avetrana: Qui non è Hollywood, manifestando il timore che dipinga in modo negativo tutti i suoi cittadini Wired.it - Avetrana, il Comune pugliese vuole la sospensione della serie Disney+ Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il sindaco Antonio Iazzi ha chiesto di visionare gli episodi: Qui non è Hollywood, manifestando il timore che dipinga in modo negativo tutti i suoi cittadini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana - il comune chiede a Disney+ di sospendere e cambiare il titolo alla serie su Sarah Scazzi - Avetrana, spiega il primo cittadino, «ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall’omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica, che stimolò l’ente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Misseri Michele» e degli altri imputati. (Open.online)

Il comune di Avetrana chiede di sospendere la serie tv su Sarah Scazzi - Riteniamo che la nostra comunità – chiude il Sindaco di Avetrana – meriti rispetto ed una giusta connotazione e che la notorietà sia sempre più determinata dai tanti tesori che la storia ha lasciato, dal complesso fortilizio agli ipogei, da un prestigioso sito del neolitico alla Chiesa Matrice ed alle cappelle. (Tarantinitime.it)

Pioggia di critiche per «Avetrana» - la serie su Sarah Scazzi : «Sembra un film di Checco Zalone». Il sindaco : «Lede l’immagine del Comune» - Sono queste le parole del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, rilasciate all’edizione barese di Repubblica riguardo alla nuova serie distribuita da Disney+. Al momento, l’uscita della serie è prevista per il 25 ottobre. Magari la stessa gente che ha visto e apprezzato, giustamente, Dahmer, ma che poi dice che certi argomenti non vanno toccati». (Open.online)