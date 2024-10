Assemblea Assolombarda, La Russa “Assolombarda uno dei motori più importanti dell’Italia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Credo che Assolombarda sia veramente uno dei motori più importanti dell’Italia, oggi lo ha dimostrato il presidente Spada nella sua relazione e lo dimostra ogni giorno con l’attività di innovazione, di solidarietà, di crescita e di sviluppo che a Assolombarda conduce”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata Sbircialanotizia.it - Assemblea Assolombarda, La Russa “Assolombarda uno dei motori più importanti dell’Italia” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Credo chesia veramente uno deipiù, oggi lo ha dimostrato il presidente Spada nella sua relazione e lo dimostra ogni giorno con l’attività di innovazione, di solidarietà, di crescita e di sviluppo che aconduce”. Così Ignazio La, presidente del Senato, in occasione dell’2024 diintitolata

