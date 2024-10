Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha cancellato l’Accesso Anticipato, scopriamo i motivi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ubisoft ha deciso di cancellare l’Accesso Anticipato di Assassin’s Creed Shadows, con il gioco che sarà di conseguenza disponibile per tutti i fan a partire dalla giornata del 14 febbraio 2025, senza consentire ai possessori delle edizioni più costose di giocarci qualche giorno prima. Dopo il rinvio improvviso annunciato ormai qualche settimana fa, il publisher francese ha deciso di confermare la rimozione dell’Early Access dalle edizioni più costose del titolo, impedendo in questo modo ai giocatori di accedere prima alla nuova avventura con protagonista Naoe e Yasuke in quel del Giappone Feudale. Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft ha cancellato l’Accesso Anticipato, scopriamo i motivi Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha deciso di cancellaredi, con il gioco che sarà di conseguenza disponibile per tutti i fan a partire dalla giornata del 14 febbraio 2025, senza consentire ai possessori delle edizioni più costose di giocarci qualche giorno prima. Dopo il rinvio improvviso annunciato ormai qualche settimana fa, il publisher francese ha deciso di confermare la rimozione dell’Early Access dalle edizioni più costose del titolo, impedendo in questo modo ai giocatori di accedere prima alla nuova avventura con protagonista Naoe e Yasuke in quel del Giappone Feudale.

Assassin’s Creed Mirage non decolla su Steam - i numeri sono tra i più bassi per la serie - Facendo un confronto con i capitoli più recenti della serie targata Ubisoft appare immediatamente chiaro come si tratti di un risultato tutt’altro che positivo, visto che è decisamente meno alto dei picchi di giocatori contemporanei registrati da Origin, Odyssey e Valhalla: Assassin’s Creed Origin ha registrato un picco di 41. (Game-experience.it)

Assassin’s Creed Black Flag Remake : il lancio è più vicino del previsto - un report svela tante informazioni - Secondo Tom Henderson infatti l’obiettivo di Ubisoft è di rilasciare circa 10 titoli di Assassin’s Creed nei prossimi cinque anni, proponendo ovviamente delle esperienze diverse, tra i quali troviamo anche Codename Jade, titolo mobile con una data provvisoria fissata nel corso del Q2 2025 (il primo trimestre del 26). (Game-experience.it)

Assassin’s Creed Shadows : la modalità cooperativa sarebbe in sviluppo per un rilascio nel 2025 - Yasuke combatte in Assassin’ Creed Shadows, fonte: UbisoftNon sono ancora stati rivelati molti dettagli su come sarà la modalità cooperativa. Con il nome in codice “LEAGUE”, la co-op non ha ancora una data di uscita, a causa del recente rinvio del gioco, che non uscirà più il 15 novembre 2024, bensì il 14 febbraio 2025. (Screenworld.it)