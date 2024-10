Ancona, i consiglieri comunali si presentano in aula con i tacchi: protesta contro il «pensiero omofobo» della collega di FdI De Angelis – Il video (Di lunedì 21 ottobre 2024) Carlo Pesaresi e Francesco Rubini sono due consiglieri comunali di Ancona. Oggi, 21 ottobre, si sono presentati in aula indossando con un abbigliamento insolito per loro: delle scarpe con il tacco alto. «Un gesto simbolico», una protesta, «per esprimere la più profonda contrarietà al pensiero omofobo sui social della consigliera comunale Maria Grazia De Angelis». Il riferimento è alla foto che l’esponente di Fratelli d’Italia aveva caricato sui social e che raffigurava degli uomini con indosso delle scarpe comunemente associate all’abbigliamento femminile. A corredo dell’immagine, De Angelis aveva scritto: «In caso di guerra, andiamo con questi qua?». Oggi il post non è più visibile ma, a quanto risulta, aveva scatenato una serie di commenti omofobi. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Carlo Pesaresi e Francesco Rubini sono duedi. Oggi, 21 ottobre, si sono presentati inindossando con un abbigliamento insolito per loro: delle scarpe con il tacco alto. «Un gesto simbolico», una, «per esprimere la più profonda contrarietà alsui socialconsigliera comunale Maria Grazia De». Il riferimento è alla foto che l’esponente di Fratelli d’Italia aveva caricato sui social e che raffigurava degli uomini con indosso delle scarpe comunemente associate all’abbigliamento femminile. A corredo dell’immagine, Deaveva scritto: «In caso di guerra, andiamo con questi qua?». Oggi il post non è più visibile ma, a quanto risulta, aveva scatenato una serie di commenti omofobi.

