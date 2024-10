Iltempo.it - "Al lavoro senza paura": le trame delle toghe rosse non frenano Meloni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Alsosta,". Giorgianon si lascia intimorire dalle, che l'hanno definita "più pericolosa" di Silvio Berlusconi, e a chi vuole sabotare il piano del suo governo per gestire al meglio i flussi dei migranti risponde con azioni concrete e parole nette. "Finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata. Lo dobbiamo agli italiani, a chi ci ha scelto e a chi, pur non avendo votato per noi, spera che facciamo bene il nostro compito", scrive su X dopo che è finita nel mirino di un big di Magistratura Democratica, il procuratore della Cassazione Marco Patarnello. Cresce intanto l'attesa per il Consiglio dei ministri, che si riunisce oggi, alle 18, con il focus sui migranti.