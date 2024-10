A Forlì torna il tradizionale appuntamento con la 36esima edizione di Fiera Vintage: la moda che vive due volte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una formula di successo, uno scrigno di tesori della memoria che si riapre mostrando il suo contenuto in tutta la sua immutata bellezza. Questo è “Vintage la moda che vive due volte”, il racconto affascinante, coinvolgente, sorprendente dello stile che ha fatto epoca e che tuttora permea nel Forlitoday.it - A Forlì torna il tradizionale appuntamento con la 36esima edizione di Fiera Vintage: la moda che vive due volte Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una formula di successo, uno scrigno di tesori della memoria che si riapre mostrando il suo contenuto in tutta la sua immutata bellezza. Questo è “lachedue”, il racconto affascinante, coinvolgente, sorprendente dello stile che ha fatto epoca e che tuttora permea nel

"Modalità sopravvivenza. Noi come Volkswagen? Il futuro lo dirà" : Stellantis - Tavares da incubo - Ora pochi mesi prima che la competizione inizi davvero qualcuno vuole cambiare le regole. Un vero e proprio tsunami, una bomba in grado di far saltare il gruppo e in grado di colpire duramente la già fiaccata economia tedesca. "Possiamo ragionare su quello che si sarebbe potuto fare, le mie fabbriche sono pronte, le mie persone sono pronte, quindi perché cambiare le regole? Forse il global ... (Liberoquotidiano.it)

Sulle strade di San Francesco. Vivere le vacanze in modalità slow - Nella discesa si incontrano borghi da cartolina come Trevi, patria della fascia olivata patrimonio internazionale e a Terni il percorso si incrocia con il Sentiero dei Protomartiri. La Valnerina, protagonista della quarta puntata del viaggio del Qn, è uno scrigno tutto da scoprire e farlo in bicicletta permette di farlo con il ritmo giusto. (Lanazione.it)