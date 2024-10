Ucraina, la denuncia: “In Russia fino a 12mila militari da Nordcorea” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il trasferimento dalla Corea del Nord a Vladivostok, cosa dice il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa di Kiev fino a 12.000 militari sono stati trasferiti dalla Corea del Nord a Vladivostok, in Russia. Qui è già dispiegata un'unità con 1.500 forze speciali. E' quanto afferma Sbircialanotizia.it - Ucraina, la denuncia: “In Russia fino a 12mila militari da Nordcorea” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il trasferimento dalla Corea del Nord a Vladivostok, cosa dice il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa di Kieva 12.000sono stati trasferiti dalla Corea del Nord a Vladivostok, in. Qui è già dispiegata un'unità con 1.500 forze speciali. E' quanto afferma

24 Luglio 2024 – Benjamin Netanyahu promette che continuerà a fare la guerra fino a completa smilitarizzazione di Gaza - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele continuerà a fare la guerra a Gaza “finché non distruggeremo le capacità militari di Hamas, il suo dominio a Gaza e non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi“. Il confine di stato non e’ stato violato, ha riferito il Ministero della Difesa russo The post 24 Luglio 2024 – Benjamin Netanyahu promette che continuerà a fare la ... (Api.follow.it)

