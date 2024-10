Inter-news.it - Roma-Inter 0-1, pagelle: Thuram una macchina da 7.5, de Vrij muro 7

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’vince contro lacon il risultato di 1-0 in una partita complicatissima a causa delle defezioni. Marcusè trascinatore, Stefan deeroico in difesa. Ledel match. YANN SOMMER 6.5 – Coraggioso in fase di possesso anche quando viene pressato dagli avversari, preciso negliventi soprattutto nel finale. Fa quello che deve e tiene la porta inviolata.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6 – Primo tempo in totale confusione, in cui non vince un singolo uno contro uno. Nella ripresa l’si abbassa e viene aiutato dai compagni, menomale! FRANCESCO ACERBI 6 – Impeccabile su Dovbyk in marcatura, si fa male troppo presto e lascia il campo. – dal 27? STEFAN DE7 – Prestazione sontuosa del difensore nerazzurro. Non si fa scappare Dovbyk, mette lo zampino nelle incursioni giallorosse e blocca qualsiasi palla arrivi nei suoi paraggi.